'Dit trio bij B&B Vol liefde-Martijn smaakt naar meer'

Video

Dit is jouw wekelijkse Reality Snack! Dé guilty pleasure na het kijken van jouw favoriete realityserie, waarin Eva van Riet en Karlijn Bernoster samen met de kijker nagenieten. Op dit moment smullen we van B&B Vol liefde, waar Martijn in Portugal steeds meer los lijkt te komen en geniet van een date met zijn twee dames tegelijk.