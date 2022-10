'Het is een puinhoop in de organisatie bij Ajax'

Video

Ajax verloor wederom vrij kansloos van Napoli in de Champions League. Zij het nu met mindere cijfers (4-2) dan een week geleden (1-6). Een overwintering in het kampioenenbal lijkt nu wel heel ver weg. Valentijn Driessen was aanwezig in Napels en vertelt waar het misgaat bij Ajax.