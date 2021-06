‘Zielig dat KNVB zich voor dit karretje laat spannen’

Video

De Snollebollekes-reclame van Jumbo heeft kwaad bloed gezet bij de KNVB. De voetbalbond maakt via een brief bezwaar tegen 'gebruikmaking van de Oranjekoorts, een Oranjebus en Oranjeparades in de commercial’. Valentijn Driessen, chef voetbal van Telesport, zegt in Kick-Off Oranje niks te snappen van de actie.