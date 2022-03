Zelenski tegen Russen: 'Stel je voor dat daar 14.000 lijken liggen'

Video

Volodimir Zelenski richt zich in een toespraak tot de Russische burger. De Oekraïense president laat zich uit over de toespraak van Poetin in een vol Olympisch Stadion. Hij roept de weldenkende Rus op zich in te beelden dat er 14.000 dode Russen zouden liggen, verwijzend naar het aantal Russische slachtoffers dat Oekraïne claimt.