Paniek om stiekem gedeelde foto's: 'Twee gevallen in één week!'

Video

Twee vliegtuigpassagiers zijn afgelopen week aangehouden nadat zij via Apples Airdrop foto's van een neergestort vliegtuig deelde op een luchthaven. Door de functie is het mogelijk om zonder toestemming foto's met iemand te delen. Luchtvaartverslaggever Yteke de Jong over de zorgen bij luchtvaartmaatschappijen over dit nieuwe fenomeen.