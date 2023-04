Ongekende cybervangst: ‘Ze werkten ook geraffineerd via kinderen’

Video

In het diepste geheim werkte het Rotterdamse cybercrimeteam van de politie samen met de Amerikaanse FBI en 18 andere landen in operatie Noya. De online identiteit van miljoenen mensen is gestolen en verhandeld. Misdaadverslaggever Mick van Wely is in deze immense cybercrime-zaak gedoken en legt uit hoe de criminelen te werk zijn gegaan.