Deze Toyota was een inspiratie voor McLaren

Video

Voor de McLaren F1, wat later decennialang de allersnelste straatauto ter wereld bleek te zijn, werd gezocht naar een bijzondere deurconstructie. In de zoektocht naar het juist systeem, stuitte McLaren op deze Toyota. Wat is het voor auto? Wat maakt hem zo bijzonder? In een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes legt Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen je uit waarom McLaren op deze Toyota uitkwam.