Aankondiging Schiphol: ‘Dit is een oorlogsverklaring’

Video

Schiphol heeft middels een brief aangegeven het aantal vluchten terug te willen schroeven naar 460.000 per jaar. Dit zou in moeten gaan vanaf november 2023. Betrokkenen reageren geschokt, zo ziet luchtvaartverslaggever Yteke de Jong.