Miss (22) werd misbruikt: ‘Ik ben gedrogeerd’

Lana Voeten (22) is tien maanden geleden gedrogeerd en misbruikt. Omdat ze geen slachtoffer wil blijven en andere mensen die dit hebben meegemaakt een hart onder de riem wil steken, heeft Lana meegedaan aan een internationale missverkiezing. Ze heeft deze zomer Nederland vertegenwoordigd op de Grand Sea Missverkiezing en is 4e geworden. Wilson Boldewijn spreekt Lana in de nieuwe Spraakmakend over de bewuste nacht van het misbruik.