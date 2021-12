Do onterecht in halve finale Expeditie Robinson? RTL reageert

Video

Op social media vallen Expeditie Robinson-kijkers over elkaar heen om hun verbazing te uiten over één van de proeven zondagavond. Op winnaarseiland zou Do één van de proeven onterecht gewonnen hebben. Eva van Riet legt uit hoe het zit, en vroeg RTL om een reactie op de ophef.