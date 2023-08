Heldhaftige reddingsactie: man bevrijdt haai die vast zit

08:31 Video

In de buurt van Fort Walton Beach, Florida, krijgt Tazz Felde een melding van een dier dat in de problemen zit. De duiker besluit een kijkje te nemen en treft een verpleegsterhaai aan. Na enig worstelen met de haai is het Tazz gelukt om de haai te bevrijden.