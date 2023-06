Nieuwe vaccinatieronde? 'Corona zal in winter weer terugkeren'

Het vaccineren tegen corona ligt al lange tijd achter ons. Maar juist nu komt de Gezondheidsraad met een opvallend advies: we moeten dit najaar weer gaan starten met vaccineren. Zorgminister Kuipers had de instantie om advies gevraagd en het is nu aan hem om het advies op te volgen. Viroloog Ab Osterhaus noemt een nieuwe vaccinatieronde voor kwetsbaren ‘absoluut noodzakelijk’.