Quarantaine in Oostenrijk? ‘Dan maar later terug’

Slecht nieuws voor Nederlanders die een skivakantie hadden geboekt in Oostenrijk. Vanaf vrijdag moeten ze verplicht in quarantaine als ze nog geen booster hebben gehad. Op Schiphol vertrokken woensdag enkele van de laatste reizigers die de dans waarschijnlijk ontspringen, maar ook zij houden de situatie in het Alpenland nauwlettend in de gaten.