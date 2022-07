Wilfred Genee lacht om mail Derksen: ‘Drie dagen te laat’

Video

Het is een emotioneel weekend voor Wilfred Genee. Precies een jaar geleden moest de presentator plotseling afscheid nemen van zijn vader, vertelt hij in een openhartig gesprek met verslaggever Jordi Versteegden. Verder laat Wilfred zijn licht schijnen over het overvolle talkshow landschap en reageert hij op de vraag: vindt hij Vandaag Inside de beste talkshow op dit moment?