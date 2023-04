Discussie slavernijverleden Vlissingen: ‘Maken ook geen excuses aan Engelsen’

Video

Nadat premier Mark Rutte namens de regering excuses heeft aangeboden zijn er ook gemeenten die volgen. Vlissingen heeft een belangrijk aandeel gehad in het slavernijverleden. Diverse partijen uit de gemeenteraad willen dat het stadsbestuur excuses gaat aanbieden. Dit zorgt voor discussie. Aankomende donderdag is er een raadsdebat over. Jeroen Holtrop spreekt betrokkenen.