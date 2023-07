Woede om 'festival' op kerkhof: 'Lijkenpikker!'

Al meer dan 800 mensen hebben een petitie ondertekend tegen de nieuwe plannen van begraafplaats Zuylen in Breda. Vanaf september opent daar een nieuw kunstwerk in de vorm van een podium waar optredens gegeven kunnen worden. De directeur van de begraafplaats heeft in een interview met Omroep Brabant gezegd dat zelfs DJ Tiesto welkom is om op te treden. Nabestaanden zijn woest.