Oog in oog met een wolf? ‘Dit moet je niet roepen!’

19:36 Video

Meerdere aangiftes nadat een wolf bij Wapse werd doodgeschoten. Een boer kwam daar tegenover een wolf te staan die zijn schapen had aangevallen, de boer werd uiteindelijk zelf gebeten. Verslaggever Marcel Vink dook in het verhaal en legt uit waarom de discussie zo verhit is.