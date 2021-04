‘Harry en William uit elkaar gehouden bij uitvaart Philip’

Video

Prins Philip overleed vorige week op 99-jarige leeftijd. Zaterdag is de uitvaart van de royal in St. George’s Chapel op Windsor Castle. Royalty-deskundige Wim Dehandschutter van Het Nieuwsblad vertelt hoe de dag eruit gaat zien.De herdenkingsdienst is zaterdag vanaf 16:00 uur live te zien op telegraaf.nl.