Na schietpartij Vlaardingen: 'Begon direct met reanimeren'

04 jul. Video

Vlaardingen werd maandag opgeschrikt door een schietpartij. Een 30-jarige inwoner van de Zuid-Hollandse plaats kwam daarbij om het leven. Een 17-jarige jongen werd snel opgepakt. Een dag later zit de schrik in de buurt er nog flink in.