Voetbalwedstrijd ontspoort: enorme knokpartij in stadion

Video

Dinsdag speelden de voetbalelftallen van Nigeria en Ghana tegen elkaar. De inzet van de wedstrijd was de deelname aan de wereldkampioenschappen in Qatar. De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. Dat betekent dat Nigeria is uitgeschakeld en Ghana doorgaat naar het WK, tot groot ongenoegen van een deel van de aanwezige fans.