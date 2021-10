Mart Hoogkamer eerlijk over opdringerige vader

Video

Niemand kon afgelopen zomer om Mart Hoogkamer heen dankzij zijn nummer 1-hit: Ik Ga Zwemmen. Maar het geluk lacht Mart niet alleen maar toe. Thuis heeft hij het niet altijd makkelijk. De zanger vertelt hier openhartig over in een interview met Wilson Boldewijn. Ook doet hij een boekje open over zijn relatie met de Brabantse Jennifer en blikt hij vooruit op zijn grootste concerten in Ahoy.