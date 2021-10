Student Do (23) leeft met hulphond: 'Ik had geen leven meer'

Vanaf jonge leeftijd heeft Do van den Hurk (23) jarenlang hulpverlening gehad, maar niets hielp. Ze worstelde lange tijd met PTSS en een eetstoornis, waardoor ze zelfs haar huis niet meer uit durfde. Sinds Do psychosociale hulphond Moos aan haar zijde heeft, heeft ze haar leven weer terug. Aan Wilson Boldewijn vertelt Do haar bijzondere verhaal en hoe deze hond haar helpt.