‘Raar dat Johan Derksen dit over homo’s roept!’

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week over de eerste showbizz-breuk van 2023 en Jan is helemaal klaar met alle datingprogramma’s op televisie. Verder: Johan Derksen krijgt ervan langs en Matthijs van Nieuwkerk moet volgens Jan gewoon welkom zijn bij RTL4.