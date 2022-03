Is DIT het bewijs dat het wél goed zit tussen MAFS-Arjan en Maurice?

Video

De gemoederen lopen hoog op bij Arjan en Maurice in Married at First Sight. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat een koppel niet samen op huwelijksreis gaat. Maurice heeft zich de afgelopen weken naar Arjan toe respectvol en positief opgesteld, maar dit lijkt nu om te slaan in boosheid en verdriet. Toch blijken de twee mannen inmiddels weer contact met elkaar te hebben gehad, weet Eva van Riet. Married at First Sight is dinsdagavond om 20:30 uur te zien op RTL4.