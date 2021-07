HTM over kritiek op ‘Bikinilijn’-tram: ‘Dit is Haagse humor’

Video

Vervoersbedrijf HTM in Den Haag heeft iets nieuws bedacht, een beachtram. Grappend wordt het de ‘Bikinilijn’ genoemd, maar daar is niet iedereen even blij mee. Verslaggever Jeroen Holtrop haalt verhaal.