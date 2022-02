Lil Kleine in hoger beroep: 'In ieder geval weer publiciteit'

Video

Rapper Lil Kleine gaat in hoger beroep nadat hij vrijdag een taakstraf van 120 uur kreeg. Dit voor zijn betrokkenheid in een vechtpartij in het Amsterdamse uitgaansleven in 2019. Verslaggever Mascha de Jong volgde de zaak.