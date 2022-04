Manchester United? ‘Meer clubs geïnteresseerd in Ten Hag’

Video

Ajax-trainer Erik ten Hag staat in de belangstelling van Manchester United, maar volgens chef voetbal Valentijn Driessen is het geen uitgemaakte zaak dat hij naar Engeland vertrekt. In Kick-Off vertelt hij welke clubs er nog meer geïnteresseerd zijn en blikt hij terug op de Europese wedstrijden van PSV en Feyenoord.