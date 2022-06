Geraldine verloor zoon (20) aan overdosis: ‘Mijn man vond hem in slaapkamer’

Video

Het drugsgebruik onder jongeren is sinds de Coronapandemie explosief toegenomen. En dat is zorgelijk vindt Geraldine van den Berg (52), zij verloor haar zoon Dim (20) aan een overdosis drugs. In de nieuwe Praat Mee vertelt zij aan Karlijn Bernoster hoe zijn verslaving Dim uiteindelijk fataal werd.