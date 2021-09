QR-code verplicht in horeca: 'Dit is onuitvoerbaar!'

Video

Het demissionaire kabinet is van plan per 25 september een coronapas in te voeren voor de horeca en de culturele sector. Dat betekent dat mensen deze gelegenheden alleen nog kunnen betreden als zij gevaccineerd zijn, een herstelbewijs hebben of zich hebben laten testen. Niet iedereen is het eens met de invoering van de pas.