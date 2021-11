'Clubs moeten eens afstand durven nemen van hun harde kern!'

Video

Opnieuw een weekend vol ongeregeldheden in de Eredivisie. In verschillende stadions, die leeg moesten blijven door de coronamaatregelen, drongen supporters naar binnen. Buiten de stadions waren ook ongeregeldheden met supporters die zich daar hadden verzameld. Valentijn Driessen, chef voetbal van Telesport, heeft geen goed woord over voor de acties.