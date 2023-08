Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf

Man oog in oog met inbreker

07:18 Video

Terwijl de bewoner rond 19.30 uur een dutje doet in de woonkamer, weten twee inbrekers zijn huis aan de Speulderweg in Garderen binnen te dringen. Als ze zijn huis overhoop halen, wordt de man wakker en begint te roepen. De inbrekers gaan er gauw vandoor met een aantal sieraden. Een van hen komt met zijn gezicht in beeld. Een andere camera filmt het tweetal in actie op die zesde januari. Herken jij ze? Geef je tip dan alsjeblieft door. Dat kan via de gratis opsporingstiplijn van de politie op nummer 0800-6070 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Digitaal kun je ook je tip kwijt: www.politie.nl/telegraaf. Vermeld daarbij alsjeblieft de code T3009.