Het grote verdriet van koningin Máxima

In Strikt Privé geeft hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere week een uniek kijkje achter de verhalen van zijn weekblad. Deze week over het grote verdriet van koningin Maxima. Verder: Patty Brard geeft een exclusief kijkje in haar nieuwe paleisje op Ibiza en Harry & Meghan houden geen vrienden meer over.