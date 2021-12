Dit is waarom K3-Julia bikinifoto's plotseling verwijdert

Video

Twee weken geleden kwam de grote droom van de 19-jarige Julia uit, toen zij in de finale van K2 zoekt K3 door Hanne en Marthe hoogstpersoonlijk werd aangewezen als nieuw K3-lid. In een openhartig interview vertellen de dames aan Wilson Boldewijn hoe zij de zoektocht en de eerste weken in de nieuwe formatie hebben beleefd.