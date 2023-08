Succestrainer Guardiola uit frustratie na parkeerboete

12:48 Video

De Spaanse trainer Pep Guardiola heeft maandag in Manchester een parkeerboete gekregen. Te zien is hoe de coach van Manchester City geïrriteerd de boete in ontvangst neemt. Helaas voor de parkeerwachter, die graag nog een selfie had genomen.