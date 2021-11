Tv-programma Hunted krijgt bizarre wending

Video

In het tv-programma Hunted moeten deelnemers zo lang mogelijk uit handen zien te blijven van fictieve opsporingsdiensten. De ‘hunters’ denken een deelnemer te pakken te hebben, maar doen dan een opvallende ontdekking. De hele aflevering is hier te zien. Maandag 29 november is om 20:38 uur op NPO 3 de volgende aflevering te zien.