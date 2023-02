Marieke Elsinga mysterieus over terugkeer op radio

In november beviel Marieke Elsinga van haar eerste zoontje Jip. Op Instagram vertelde de radio-dj onlangs last te hebben van heftige jeuk na haar zwangerschap. Verslaggever Jordi Versteegden ging langs bij de opnames van haar nieuwe programma Alles is muziek en vroeg de presentatrice hoe het nu met haar gaat en wanneer ze terugkeert op de radio.