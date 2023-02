Boze Groninger reageert op rapport: ‘Geef me gewoon een zak geld!’

Video

Het gaswinningsdossier in Groningen is uitgelopen op ’een ongekend systeemfalen’ waarbij zowel de overheid als bedrijven hun plichten hebben verzaakt. Die conclusie trekt de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen in haar onderzoeksrapport. Verschillende gedupeerden reageren op het rapport.