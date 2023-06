Titanic-onderzeeër spoorloos: ‘Dít is het ergste scenario’

15:08 Video

De zoektocht naar de onderzeeër die onderweg was naar het wrak van de Titanic en verdween verloopt uiterst moeizaam. Reddingswerkers krijgen geen contact met de onderzeeër en het is daardoor onduidelijk hoe het met de vijfkoppige bemanning gaat. Tom Geiger, die meer dan tien jaar in de onderzeeër werkte namens de Koninklijke Marine, over de situatie.