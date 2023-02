'Zo kan Lucky lang uit handen van politie blijven'

Video

In de zoektocht naar Minh Nghia Vuong, beter bekend als Lucky, doorzocht de politie maandagavond een woning in Rotterdam. Volgens de politie zou hier een contact wonen van de man die wordt verdacht van een moord en poging tot moord in Zwijndrecht. Bewoners van het appartementencomplex waar de inval plaatsvond reageren geschokt.