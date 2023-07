Schiphol annuleert honderden vluchten: hierom geen recht op compensatie

05 jul. Video

Duizenden passagiers konden woensdagochtend niet vertrekken van Schiphol. Dat had natuurlijk alles te maken met zomerstorm Poly, waarbij windsnelheden tot ver boven de 100 kilometer per uur werden gemeten. Luchtvaartverslaggever Yteke de Jong vertelt wat de situatie op de luchthaven is en ze weet ook waarom gedupeerden geen recht hebben op compensatie.