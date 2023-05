Duurzaam huis verder uit zicht: ‘Dan ben je op twee manieren bekocht’

17 mei Video

Voor mensen met middeninkomens raakt een goed geïsoleerd huis steeds verder uit zicht. Dat is slecht nieuws voor onder anderen onderwijzers, agenten en verpleegkundigen. En dat is met de hoge energieprijzen in het achterhoofd een pijnlijke conclusie is, zo vertelt DFT-verslaggever Willemijn van Benthem.