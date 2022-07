Wilfred Genee teleurgesteld: ‘Dit is mosterd na de maaltijd’

Video

In deze entertainmentupdate bespreekt presentator Wilson Boldewijn met Jordi Versteegden het nieuws dat de organisatie van de Gouden Televizier-Ring de spelregels gaat evalueren na de ophef die is ontstaan over welke programma’s er wel en niet genomineerd mochten worden.