Fans jagen op Harry Styles bij hotel: ‘We zitten hier al vier uur’

06 jun. Video

Popicoon Harry Styles geeft dinsdagavond zijn laatste concert in de Johan Cruyff ArenA. Een dag eerder is de zanger nog gezien langs de grachten in Amsterdam, dus nemen fans nog snel een kijkje of ze hem bij zijn hotel kunnen spotten vlak voordat hij het land weer verlaat.