‘Dan is het einde verhaal voor brandend vrachtschip Ameland’

26 jul. Video

Een vrachtschip dat is volgeladen met auto’s dreigt enkele tientallen kilometers van Ameland naar de bodem van de zee te zinken. De brand is mogelijk veroorzaakt door kortsluiting bij een elektrische auto. Omdat het om een immens schip gaat is het een moeilijke operatie, ziet ook kapitein Kees Pronk.