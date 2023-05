Alkmaar geschokt door rellen: 'Man lag met bloedend hoofd op de grond'

19 mei Binnenland

Bewoners van de Stationsstraat in Alkmaar waren in shock door de knokpartij tussen 'fans' van AZ en West Ham United die plaatsvond in hun straat. De vechtpartijen vonden donderdagmiddag plaats voor de wedstrijd tussen de twee teams in de Conference League. Ooggetuigen doen verslag.