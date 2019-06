Nuchtere Tukker is plotseling koning van Ghana

Binnenland

Zo’n tachtig Ghanezen kwamen vandaag naar Haaksbergen om de Twentse ondernemer Brian Wegdam in het koningschap te verheffen. Wegdam doet veel zaken in Afrika en richtte een liefdadigheidsinstelling op. Nu is hij een chief, een ‘kleine koning’ met vooral ce