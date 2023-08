Zien: dinosaurus-afdrukken van meer dan 100 miljoen jaar oud blootgelegd

16:12 Video

Door droogte in de Amerikaanse staat Texas zijn prehistorische voetafdrukken van dinosauriërs blootgelegd in het Dinosaur Valley State Park bij de plaats Glen Rose. De sporen zijn in 2022 voor het eerst ontdekt, het park heeft nu de beelden gedeeld.