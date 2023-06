Olcay over ruzie met Gerard Joling: 'Wijvengedoe allemaal!'

22:09 Video

Ruud de Wild en Olcay Gulsen waren de afgelopen weken onderwerp van gesprek in Hilversum vanwege de lage kijkcijfers van hun realityserie op NPO1. Ook kreeg Ruud de Wild ruzie met Gerard Joling omdat ook hij zich kritisch had uitgelaten over het programma. Voor de camera van De Telegraaf reageert Olcay op alle ophef.