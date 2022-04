Zo gaat het nu met Linda de Mol

Video

Linda de Mol legde in januari al haar werkzaamheden neer vanwege de onthullingen bij The Voice. Haar ex-vriend Jeroen Rietbergen was daar bandleider en wordt beschuldigd van seksueel ongewenst gedrag. Karin Swerink, hoofdredacteur van LINDA, vertelt in Op1 hoe het nu gaat met Linda de Mol.