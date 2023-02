Jongeren beslissen mee over lot AZC: ‘Er worden mensen neergestoken’

Video

Er is al lang veel te doen rondom het AZC in het Brabantse Budel. Er zou veel overlast zijn en er is veel discussie over wat er met het asielzoekerscentrum moet gebeuren. De gemeente heeft nu de hulp ingeroepen van alle inwoners vanaf 16 jaar om hierover mee te beslissen. Jeroen Holtrop nam er een kijkje en sprak met betrokkenen.